Çanakkale Anıt Parkı çalışmaları sürüyor

Alt yapı çalışmaları Develi Belediyesi tarafından hazırlanan parkın üst yapı çalışmaları İzmit Belediyesi tarafından yapılacak. Çanakkale savaşının sembol değerlerinden olan Çanakkale Anıtı, Seyit Onbaşı, Atatürk ve silah arkadaşlarının heykellerinin yapıldığı alana ayrıca Dev Ali heykeli, Çanakkale savaşını anlatan rölyefler ve Çanakkale'de şehit düşmüş Develililerin isimlerinin olduğu tabelalar da yerleştirilecek.

Savaş haritasının ve siper alanlarının da yapılacağı çalışmaları inceleyen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Tarihimizin en şanlı destanlarından olan Çanakkale Zaferini anıtlaştırmak için yaptığımız park çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından gereken peyzaj çalışmalarını da yaparak hemşerilerimizin Çanakkale ruhunu hissedecekleri, o zorlu ve çetin şartları teneffüs edecekleri bir ortam oluşturacağımız bu çalışmalarımızda ortak çalıştığımız İzmit Belediyemize de teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah tamamlanmasıyla Develimizin çehresini değiştirecek bu projemizin şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.