Çanakkale’den dönen öğrenciler Başkan Karayol’u ziyaret etti

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "Bu toprakları bizlere vatan yapan Çanakkale destanını yazan ve yedi düveli iman gücü ile dize getiren ve Çanakkale Geçilmez destanını yazan şehitlerimizi saygı ve minnet ile anıyoruz. Gelecek kuşaklara bu şanlı destanın yazıldığı yeri gezip görmeleri için her yıl bir okulumuzu gönderiyoruz. İncesu Kız İmam Hatip okulundaki kardeşlerimizi belediyemiz desteği ile Çanakkale’ye uğurlamıştık" dedi.

Çanakkale dönüşü Başkan Karayol’u ziyarete gelen öğrenciler memnuniyetlerini dile getirdiler.