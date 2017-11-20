Caner Yaman İmza Günü Meysu Outlet’te Gerçekleşti

Yazarın hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği imza gününde, misafirler kitaplarını imzalatırken yazarla da sohbet etme fırsatı yakaladı. İmza günü etkinliğinde 4 saat sahnede kalan Caner Yaman okurlarıyla buluşmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan açıldığı günden itibaren gerçekleştirdiği etkinlik ve kampanyalar ile, Kayseri halkına hizmet eden Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.