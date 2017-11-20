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20 Kasım 2017 12:58

Caner Yaman İmza Günü Meysu Outlet’te Gerçekleşti

‘Sonrası Yok, Aşıktım Hatırlamıyorum, Unutamadım, Güzel Kaybettik’ isimli kitapların yazarı Caner Yaman 19 Kasım Pazar Günü Saat 14:00’te Meysu Outlet’te sevenleri ile buluştu.

Caner Yaman İmza Günü Meysu Outlet’te Gerçekleşti

20 Kasım 2017 12:58


Yazarın hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği imza gününde, misafirler kitaplarını imzalatırken yazarla da sohbet etme fırsatı yakaladı. İmza günü etkinliğinde 4 saat sahnede kalan Caner Yaman okurlarıyla buluşmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.


Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan açıldığı günden itibaren gerçekleştirdiği etkinlik ve kampanyalar ile, Kayseri halkına hizmet eden Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor.




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