Çatı yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Kayseri'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Kılıçaslan mahallesi Mümin sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kısa sürede yangını söndüren ekipler, daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.