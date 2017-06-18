Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2017 22:39

Çatıya yıldırım düştü, bina sakinleri büyük korku yaşadı

Kayseri’de yıldırımın düştüğü bina sakinleri büyük korku yaşadı.

Çatıya yıldırım düştü, bina sakinleri büyük korku yaşadı

18 Haziran 2017 22:39


Kayseri’de gece saatlerinde Kocasinan İlçesine bağlı Mithat Paşa Mahallesi Sevim Sokak’ta bulunan Altındağ apartmanının çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonrasında büyük korkuya kapılan bina sakinleri polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde herhangi bir yaralının olmadığı belirlendi.


Yıldırımın televizyon antenine düştüğünü belirleyen ekipler, binada olumsuz bir durumun olmaması sonrasında olay yerinden ayrıldı.


Bina sakinleri, yıldırımın büyük bir gürültüyle düştüğünü anlatarak, "Sanki bomba patlar gibi bir ses duyduk. Ardından elektrikler kesildi. Büyük gürültü sonrasında korkuya kapıldık" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    26°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:55
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:50
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:14
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!