Çatıya yıldırım düştü, bina sakinleri büyük korku yaşadı

Kayseri’de gece saatlerinde Kocasinan İlçesine bağlı Mithat Paşa Mahallesi Sevim Sokak’ta bulunan Altındağ apartmanının çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonrasında büyük korkuya kapılan bina sakinleri polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde herhangi bir yaralının olmadığı belirlendi.

Yıldırımın televizyon antenine düştüğünü belirleyen ekipler, binada olumsuz bir durumun olmaması sonrasında olay yerinden ayrıldı.

Bina sakinleri, yıldırımın büyük bir gürültüyle düştüğünü anlatarak, "Sanki bomba patlar gibi bir ses duyduk. Ardından elektrikler kesildi. Büyük gürültü sonrasında korkuya kapıldık" diye konuştu.