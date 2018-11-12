Çaybağları Vadisi Melikgazi korumasında

Memduh Büyükkılıç, Çaybağları Vadisi alanının doğal SİT alanı olarak koruma alanı altına aldıklarını bildirdi.

Melikgazi Belediyesi olarak tarihi mekanların bulunduğu alanları tarihi sit alanı, mimari ve şehircilik yapılaşması bulunan alanları arkeolojik alan alan ilan ettiklerini hatırlatan Dr. Memduh Büyükkılıç, doğal ve toprak yapısı, kendine özgün bitki ve canlı hayvan çeşidi barındıran Çaybağları Vadisi doğal sit alanı olarak gördüklerini ve alanları büyük ölçekli doğal parklar oluşturacaklarını belirtti.

Kayseri doğal varlıkları içerisinde yer alan ve Kayseri tarihinde önemli yeri olan Çaybağları Vadisi ve çevresindeki doğal yapı, yöreye özel bitkiler ile Anadolu Floryası için önemli olduğu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Erciyes Dağı ilimiz için çok önemli ve bu doğal alan dünya turizmin hizmetindedir. Yine İlçe sınırları içerisinde yer alan ve vadileri, doğal bitki örtüsü, arazi yapısı ile saklı bir doğal yer olan Çaybağları Vadisi ve bölgesi belediyemizin öncülüğünde ekolojik temelli bilimsel açıklama raporu hazırlanmıştır. Bu doğal yöre çevresi için son derece önemlidir. Bu alanlar doğal sit alanı olarak korunmalıdır. Çünkü bu alanlar çevresi ve doğal yapısı ile bir bütün olup gelecek kuşaklara bir doğal alan olarak miras bırakılmalıdır. Anadolu'nun doğal, çevresel, bitki örtüsünü, canlı varlıklarını ve neslini korumak zorunludur. Çaybağları Vadisi bu niteliklerin hepsini taşımaktadır. Belediye olarak Melikgazi ilçesinde yer alan bu alanları koruma altına alınmıştır.”