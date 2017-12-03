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03 Aralık 2017 16:16

Çaykur’un organik çaylarına büyük ilgi

Çaykur’un organik çayları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Çaykur’un organik çaylarına büyük ilgi

03 Aralık 2017 16:16


Çaykur’un piyasaya sürmüş olduğu yeni organik çaylar marketlerdeki yerini aldı. Hem fiyatının uygun olması hem de tadı bakımından organik çaylar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Çaykur’un organik çaylarını vatandaşların önce tattığını sonra da satın aldığını ifade eden market yetkilisi Mehmet Buçukoğlu, "Çayların organik olmasından dolayı büyük bir ilgi var. Fiyat olarak bir çok çayın fiyatından ucuz ve kalite olarak da diğer çaylardan kaliteli bir çay" diye konuştu.


Vatandaşlar ise Çaykur’un kalitesinin farklı olduğunu ifade ederek, "Kokusu ve tadı bize ayrı bir mutluluk veriyor. Yeni ürün nedeniyle Çaykur’a teşekkür ederiz" dedi.




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