Çelik, "15 Temmuz’un yeni bir versiyonunu yaşıyoruz"

Çelik yaptığı açıklamada “Türkiye’yi ekonomik saldırılarla çökertmek ve ekonomik bir savaşı başka bir boyuta taşımak isteyen emperyalist güçlerle yeni bir dönem başladı. Bu dönem daha sancılı ve daha zor bir dönem. Burada vatandaşlarımızın ekonomisine, gelirlerine, geleceğine yönelik bir savaş başlatıldı. Bu savaşı da bizim kazanmamız gerekiyor. Bu savaş daha kapsamlı. Bu savaş Türkiye’yi bölgesinde diz çöktürme savaşı.” diye konuştu.

“BU SAVAŞI KAYBEDERSEK, GELECEĞİMİZİ KAYBEDERİZ”

ABD’nin 15 Temmuz’da elde edemediği başarıyı bu kez ekonomik bir savaş olarak yeniden gündeme taşıdığını belirten Çelik, “Bu savaşı kaybedersek geleceğimizi kaybederiz. Bu savaşı tıpkı 15 Temmuz’da ki gibi kazanmamız gerekiyor. Bu savaş daha zor ve daha ağır bir imtihanı beraberinde getiriyor.” şeklinde konuştu.

“BU PAPAZ MESELESİ DEĞİL”

Önceki gün krizin üst noktalara çıktığını ve günden güne ekonomik olarak Türkiye’yi diz çökertme oyunlarına yenilerinin ekleneceğini sözlerine ekleyen Çelik, “Bu siyasi bir mesele değil, parti meselesi değil, mesele bir papaz meselesi hiç değil. Mesele çok büyük. Mesele Türkiye’nin varlığını yok etmek isteyen emperyalist ve düşmanca bir tutum. İçimizdekilerin bazıları “Verin papazı kurtulalım” diyorlar. Böyle bir şey yok. Arkasından başka bir şeyler daha gelecek. Bu papaz 2 senedir cezaevinde niye şimdi gündeme geldi? Konsoloslukta görevliler tutuklandığında o içeride yatıyordu.” dedi.

“Bunlar tamamen bahane. Sadece bize yönelik değil, Rusya, Çin ve Avrupa’ya karşı benzer bir tutum devam ediyor. Bu topraklarda kendi imkanlarımızla, kendi gücümüzle yaşayacağız ya da teslim olacağız. Tarih boyunca teslimi yaşamadık. Şehit verdik, gazi verdik ama asla bu baskılara boyun eğmedik. Bugünde aynı süreci yaşıyoruz. Hep birlikte bunun farkında olmamız gerekiyor.”

“KARŞIMIZDA BÜYÜK BİR DÜŞMAN VAR”

Konfederasyon olarak gerekli tüm önlemleri alacaklarını da sözlerine ekleyen Çelik, “Bundan sonrada bu hassasiyetimizi sendika olarak sürdürmemiz gerekiyor. Bunun için yapılması gereken tüm tasarruf ve dışa bağımlılık tedbirlerini hep birlikte almamız gerekecek. Bunun için sorumlu davranacağız ve harcamalarımızı, yaşam tarzımızı yeniden gözden geçireceğiz. Türkiye, uzun bir süre büyük bir bolluk içerisinde ve ciddi bir refah sürecini yakaladı ama karşımızda büyük bir düşman var ve bizi bırakmıyor. Türkiye’ye yönelik yeni tehditler gündeme geldi.

Amerika’nın tüm dünyada kendisine karşı çıkan, çıkar ve hesaplarına uymayan devletlere karşı ekonomik ambargo uyguladığını ve bu kez sıranın Türkiye’ye geldiğini belirten Çelik, “Yeni bir kurtuluş savaşının eşiğindeyiz. Bu savaş cephede yapılmıyor. Bu savaş ekonomik bir savaş. Burada iki taraf belli. Bir tarafta emperyalist güçler bir tarafta milletimiz var.” dedi.