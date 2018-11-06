Çelik: “Ekonomik krizlerin ve yüksek enflasyonun en büyük mağdurunun işçi kesimi”

İlk olarak ÖTV ve KDV indirimlerini değerlendiren Çelik, “Konut satışı, tabu harçları, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv de yapılan ÖTV ile KDV indirimlerini destekliyoruz. Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen ekonomik baskıları inşallah kısa zaman içerisinde atlatacağız. Sektörlerin çarklarının dönmesi için bu yapılan ÖTV ve KDV indirimlerini önemsiyor ve sonuna kadar da destekliyoruz” dedi.

Ekonomik krizler ve yüksek enflasyonun en fazla işçileri mağdur ettiğini kaydeden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dövizin ateşi düşüyor ama bu piyasalara daha yansımadı. Topyekün bir mücadele var. Yukarda belirtmiş olduğumuz sektörlerde indirimler var. Bu indirimler inşallah piyasaya olumlu yansır. Yılbaşına kadar enflasyonda nasıl bir gelişme olur bilmiyoruz. Ama ekonomik krizlerin ve yüksek enflasyonun en büyük mağduru işçi kesimidir. Toplumu oluşturan aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılıya bilmeleri ve çalışan işçilerinde ev ekonomisinde ki çarklarının dönebilmesi için bir an evvel beklentilerinin karşılanması gerekiyor. 14 milyon sigortalı çalışanın bulunduğu ülkemizde asgari ücretle çalışan yaklaşık 6,5 milyon kişi bulunuyor. Son 2 ay içerisinde işyerlerine gelen icra dosyalarında önemli derecede artışlar var. İşçilerin artık evlerini geçindirmeleri günden güne zorlaşmış ve çoğu emekçimiz borçlarını ödeyemediğinden icralık duruma düşmüşlerdir. Asgari ücretin belirlenmesinde yaşanan bu sıkıntılarında değerlendirilerek asgari ücret tespit komisyonunun adil bir şekilde Hak-İş Konfederasyonunun ve diğer konfederasyonlarında temsil edilerek ortak bir ücret belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Öte yandan, çalışanlardan yapılan vergi kesintilerinin yüzde 15'te sabitlenmesi gerektiğini ifade eden Çelik, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkmanın yolunun örgütlü toplum olmak ve sendikalaşmaktan geçtiğini kaydetti. Çelik, “Ülkemiz genelinde çalışan 14 milyon sigortalı işçimizin hepsini Hak-İş çatısı altına davet ediyoruz” diye konuştu.