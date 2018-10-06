Çelik: "Her projemiz örnek gösteriliyor"

Başkan Çelik, yaptıkları projelerin Tarım Bakanlığı başta olmak üzere herkes tarafından örnek gösterildiğini belirtti.

Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünay Çakı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çelik'e yoğurt hediye edildi ve çiftçiye verdiği destekler için teşekkür plaketi takdim edildi.

Süt konusunda Kayseri üreticisine Başkan Çelik'in önemli bir destek verdiğini ifade eden Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünay Çakı, “Süt soğutma tankı desteğiniz bizim için çok önemli bir destekti. Biz de yüzünüzü kara çıkarmamak için yoğun bir şekilde çalıştık. Projenin dönüşleri çok güzel oldu. Yaklaşık 40 ton sütü topluyoruz. İnsan sağlığı ve çiftçimizin geliri için önemli bir destek verdiniz. Aldığımız cesaretle Bünyan'da süt işleme tesisi kuruyoruz. Üretimlerimizi öncelikle Kayseri piyasasını sunacağız. Bu projemize de desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

PROJELERİMİZ BAŞKA İLLERDE HAYAL DAHİ EDİLEMEZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, “Türk Gıda Kodeksine uygun ürünler ürettiğiniz takdirde kendi tesislerimizde satmaktan gurur duyarız” diye konuştu. Kırsal alanda yaptıkları yatırımların karşılığını görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Çelik, “Tarım makineleri aldık ve çiftçimizin kullanımına sunduk. 206 süt soğutma tankı aldık ve hibe ettik. Hem süt sağlıklı koşullarda toplansın hem de satış fiyatı yükselsin ve kırsaldaki hemşehrilerimizin geliri artsın istedik. Bu projeler başka illerde hayal. Bakanlığımız dahi projelerimizi örnek gösteriyor. Beydeğirmeni Besi Projemiz, Felahiye Toplu Ahır Projemiz, Pınarbaşı'da Şeker Fabrikamızla yaptığımız Pazarören Çitçi Eğitim Merkezi ve Besi Çiftliği Projemiz, Sarız ve Özvatan'da dağıttığımız arılar hep örnek projelerimiz oldu. Çiftçimizi geliştirecek her projenin yanında oluruz” dedi.

ZİYARETÇİ TRAFİĞİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i Tekstil Kent Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Ramazan Konuk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Terziler Odası Başkanı Kemal Arslan, Çelik Eşyacılar Odası Başkanı Mükremin Suludure, Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Osmanlı Devleti'nde matbaayı kurup Türkçe kitap yayınlayan İbrahim Müteferrika'yı araştırmak için Macaristan'dan Kayseri'ye gelen Sonya Emese Schmidt, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Kemal Ceylan, Kayseri Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Burul ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği İç Anadolu Bölge Temsilcisi Okan Geçgel ve bazı mahallelerin muhtarları da Başkan Mustafa Çelik'i ziyaret etti.