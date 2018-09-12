Çelik: "İhtiyacı olanın yanında Kayseri var"

Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi, Suriye'de yaraların sarılması için hayırseverlerimizin katkısıyla toplanan 10 tır dolusu gıda ve ihtiyaç malzemesini bölgeye gönderdi. Yardım malzemelerinin uğurlanışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri ve Kayserililerin ihtiyaç sahibi olan herkese el uzattığını söyledi.

Muhtelif gıda ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan 10 tır dolusu yardım malzemelerinin Suriye'ye gönderilişi nedeniyle Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi önünde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun ve İl Müftüsü Şahin Güven de katıldı.

Törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin en büyük değerinin gönlü zengin, hayırsever insanları olduğunu söyledi. Gerek şehir içi gerek yurt içi gerekse yurt dışında nerde ihtiyacı olan varsa Kayseri ve Kayserililerin orada olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, yardımseverliğin Kayseri'de bir kültür haline geldiğini belirtti. Ensar-muhacir ilişkisinin de Kayseri'nin bir kültürü olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Balkanlardan gelen muhacirler, Kafkasya'dan gelen Çerkesler, Doğu Türkistan'dan gelen Uygurlar artık ev sahibi oldular ve onlarla birlikte 70 binden fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz. Hiç birini aç ve açıkta bırakmıyoruz. Bu da gönlü zengin iş adamlarımız sayesinde oluyor. Tüm hayırseverlerimize ve başta İl Müftümüz olmak üzere yardım tırlarının organizesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra 10 tır dolusu yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye uğurlandı.