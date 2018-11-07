Çelik: "Şehrimize en üst seviyede hizmet veriyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserigaz'ın Yönetim Kurulu Toplantısı'nda doğal gazın Yeşilhisar'dan sonra Yahyalı'ya da ulaştırıldığını belirtti. Başkan Çelik, temiz ve konforlu enerjinin 8 Kasım'da yapılacak törenle Yahyalı'ya verileceğini kaydetti.

Kayserigaz'ın Yönetim Kurulu Toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra EWE Turkey Holding CEO'su Dr. Frank Quante, EWE Turkey Holding Operasyondan Sorumlu Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve Kayserigaz Genel Müdürü Adem Dincay'ın da katılımıyla yapıldı.

Toplantı sırasında bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserigaz ailesi olarak şehrimizi en üst seviyede hizmet ettiklerini belirterek, “En temiz yakıt olan doğal gazın şehrimizin tamamında kullanılmasını sağladık. Şimdi ilçelerimize de doğal gazı ulaştırıyoruz. 8 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te Yahyalı'mızın doğalgaza kavuşması için bir tören yapacağız. Yahyalımıza hayırlı olmasını diliyorum. Aynı gün Kayserigaz'ın yeni hizmet binasının da açılışını yapacağız” dedi.

Toplantıya katılan EWE Turkey Holding CEO'su Dr. Frank Quante ve EWE Turkey Holding Operasyondan Sorumlu Genel Müdürü Hasan Yasir Bora da, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle doğal gaz imkanını halka sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek verdiği destekler nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür etti.