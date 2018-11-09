Çelik: "Tarımsal değeri artıracak projeler yaptık"

Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne atanan Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerden bahseden Başkan Çelik, tarımsal değeri artırarak çiftçilerin ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle bugüne kadar yapılan hizmetleri artırarak devam ettireceklerini belirtti. Kayseri tarımına Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerini esirgemeyeceğinden emin olduklarını ifade eden Şahin, “Ben Malatyalıyım ve Kayseri'ye çok yabancı değilim. Kayseri bizim için hep imrendiğimiz bir şehirdi. Rabbim Kayseri'ye hizmet etme fırsatı verdi” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri'de çok huzurlu bir çalışma ortamının olduğunu söyledi. Yönetim dinamikleri arasında uyum kültürü bulunduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Herkes Kayseri ortak paydasında buluşur. Bu yüzden Kayseri herkesin imrendiği bir şehir haline gelmiştir” dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma verdiği desteklerden de bahseden Başkan Mustafa Çelik, “Büyükşehir olarak bizim görevimiz değil demeden tarıma destek verdik. Tarım makineleri alarak ziraat odaları vasıtasıyla ilçelerimize dağıttık. 204 süt soğutma tankını aldık ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği vasıtasıyla çiftçilerimizin kullanımına sunduk. Sarız ve Özvatan'da arı kovanları dağıttık. Pınarbaşı ilçemizde bize tahsisli 1 milyon 150 bin metrekarelik yerde Şeker Fabrikamız ile yaptığımız protokolle 2 bin 500 hayvanlık besi ahırı ve çiftçi eğitim merkezi kurulmasını sağladık. İlçelerimizin her birine tarımsal değerin artması için katkı vermeye çalıştık. Hayvan içme suyu, tarımsal sulama tesisleri yaptık. İlçelerimizde yaşayan halkımıza ekonomik katkı sağlamanın gayreti içinde olduk. Organik tarımı geliştirmek için Doğal Ürünler Bahçesi ve kadın çiftçiler eğitim merkezi kurduk, eğitimler verdik ve katma değeri daha yüksek ürünler üretip daha fazla kar elde etmelerini sağlamaya çalıştık. Bu anlamda Tarım Müdürlüğümüzle kol kola girdik. Bundan sonra da aynı gayreti göstereceğiz. Bunların yanı sıra Türkiye'de tek olan Felahiye Toplu Ahır Projesini bitirdik. Yine Türkiye'de tek olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesini planladık. Tüm bunları 1,5 yıla sığdıran bir belediyeyiz” dedi.