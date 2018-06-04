Çelik’ten esnaf ziyareti

Köşk Sosyete Pazarı ve Forum Kayseri’de yapılan ziyaretlerde sıcak ve samimi görüntüler yaşandı.

Ekonomi Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, esnaf ziyaretlerine sosyete pazarında başladı. Esnaflara ’Hayırlı İşler’ temennisinde bulunan, alışveriş yapanlarla sohbet eden Elitaş ve Çelik, ziyaretleri sırasında karşılaştıkları ailenin ikiz bebekleriyle yakından ilgilendiler. Elitaş ve Çelik, Ece ve Ecrin adlı bebekleri kucaklarına alarak hatıra fotoğrafı çektirdiler. Pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlardan sıcak ilgi gören Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, tüm iş yerlerini tek tek ziyaret ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ziyaretin ardından AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ile Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’na geçti ve bulvar üzerinde 40 gün önce temeli atılan Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı’nın son durumunu yerinde görerek Elitaş’a bilgi verdi.

Elitaş ve Çelik daha sonra Forum Kayseri Alışveriş Merkezi’ne geçerek burada esnaf ve vatandaşları ziyaret ettiler. Esnaf ve vatandaşlara hal hatır soran, sohbet eden Mustafa Elitaş ve Mustafa Çelik, Forum Kayseri’deki Kaysersipor mağazasını da ziyaret ederek ürünleri incelediler. Kayserispor mağazasından alışveriş de yapan Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, esnaf ve vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.