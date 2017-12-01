Çelik’ten ‘Taşeron’ açıklaması

Taşeron çalışanlarının çalışma hayatında en büyük sorunlardan biri olduğunu kaydeden Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, bu sıkıntının çözülme arifesinde olduğunu kaydetti. Çelik, “Çalışma hayatımızın en büyük sorunlarından birisi taşeron çalışanlarıydı. Yaklaşık 20-30 senelik bir sıkıntı Allah nasip ederse çözülme arifesinde. Bunun öncesinde sendikalar olarak bizlerinde çalışmaları vardı. 2014 yılında Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın talimatı ile Ankara’da bir Taşeron Çalıştayı yapmıştık. Çalıştaya Türkiye genelinden 5 bin taşeron arkadaşımız gelmişti. Taşeronlarla alakalı o gün bir milat oldu. Taşeron çalışan arkadaşlarımız o günden sonra sendikalarımıza üye olmaya başladılar. Hak-İş Konfederasyonunun Türkiye genelinde 330 bine yakın taşeron üyesi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımızın açıklaması, ondan önce Başbakanımızın ve Çalışma Bakanımızın açıklamaları bizleri heyecanlandırdı. Konfederasyon olarak bizler taşeron çalışanlarının kamuda daimi işçi statüsünde çalışmalarını istiyoruz. Hükümetin sosyal taraflarla paylaşmış olduğu bir taslak yok. Çalışmalar hakkında elimizde net bir taslak yok ama önümüzdeki hafta içerisinde meclise sunulacak hükümetin çalışması ile birlikte ne olacağı belli olacak. İnşallah taşeron çalışan arkadaşlarımızın ve bizlerin beklemiş olduğu, herkesin beklentilerini karşılayacak bir çalışma olur” şeklinde konuştu.

Taşeron işçilerinin kamuda daimi işçi statüsünde istihdam edilmelerini beklediklerini kaydeden Çelik, şunları söyledi:

“Kamuoyunda şuanda ön plana çıkan kamuda çalışan taşeron arkadaşlarımızın özel sözleşmeli personeli statüsüne geçirilme gibi ifade edilen bazı konular var ama Hak-İş Konfederasyonu olarak bizler kesinlikle genel başkanımızın da ifade ettiği gibi özel sözleşmeli personeli statüsünü ve 4-e statüsünü kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu arkadaşlarımız daha önce olduğu gibi kamuda işçi olarak görev yapıyorlardı. İşçi sendikalarına üyeydiler. Onlarla birlikte bizde bu çalışmaların içerisinde olduk. O yüzden bizler ve sahada çalışan arkadaşlarımızın tamamı özel sözleşmeli personel statüsünü kesinlikle kabul etmiyorlar. Bizlerin beklentileri kamuda çalışan taşeron arkadaşlarımızın kamuda daimi işçi statüsünde istihdam edilmeleri, hükümetimizden ve Cumhurbaşkanımızdan beklentilerimiz bunlardır.”