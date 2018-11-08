Cemil Baba Mezarlığına düzenleme

Talas'ta 'Allah dostu Cemil Baba' olarak bilinen Cemal Kazan'ın adının verildiği Cemil Baba Mezarlığında çevre düzenleme çalışmaları başladı.

Harman Mahallesinde tramvay son duraklarında bulunan mezarlıkta çalışmaları yerinde inceleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgiler aldı, çalışanlara kolaylıklar diledi. Cemil Baba'nın kabrine geçerek dua eden Başkan Palancıoğlu, mezarlıktaki yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Palancıoğlu, mezarlığın duvarlarını tarihi dokusuna uygun olarak yenilemeye başladıklarını belirterek, “Bu bölgeyi daha da güzelleştirmek için farklı projeler uyguladık. Daha önce Kayseri'nin mimarisiyle en güzel camilerinden Müşerref İsmail Yapıcı Camii tamamlayıp, çevresini düzenlemiştik. Caminin yapımıyla da birlikte cenaze namazları da kılınmaya başladı. Şimdi de camimizin hemen yanındaki Cemil Baba'nın da meftun olduğu mezarlıkta çalışmalar başlattık. Anıtlar Kurulundan gerekli izinler alınarak oldukça eski durumda olan duvarları yeniliyoruz” dedi.

Çalışmalar kapsamında mezarlığa girişin ana cadde olan Atatürk Bulvarından Müşerref İsmail Yapıcı Camii tarafına alacaklarını kaydeden Başkan Palancıoğlu, “Böylelikle mezarlığa gelen vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamış olacağız. Tarihi dokuya uygun, Kayseri taşından duvarları yenilemiş oluyoruz. İnşallah bu dokunuşla cami ve etrafındaki alanla birlikte çok güzel bir ortam ortaya çıkacak. Cemil Baba ile birlikte burada yatan büyüklerimizin mekanı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.