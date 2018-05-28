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28 Mayıs 2018 13:32

Cep telefonu ve televizyon aldı sıfır araba kazandı

Meysu Outlet tarafından düzenlenen ve 23 Nisan tarihinde, Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri huzurunda yapılan çekilişte, 152 bin 954 katılımcı arasından, Fiat Egea marka yaklaşık 100 bin TL değerindeki sıfır aracı kazanan talihli 69032 çekiliş numarası ile İhsan Şener oldu.

Cep telefonu ve televizyon aldı sıfır araba kazandı

28 Mayıs 2018 13:32


Meysu Outlet’te düzenlenen hediye teslim töreninde İhsan Şener, araç anahtarını Gülsan Gıda Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Güldüoğlu’ndan teslim aldı. Aradan geçen 7 yıl içerisinde kendilerini ispat ettiklerini ve kaliteyi ucuza sattıklarını dile getirdi. Meysu Outlet’in insanların çevre illerden gelerek alışveriş yaptığı çarşı haline geldiğini de sözlerine ekleyen Güldüoğlu; “Kayseri’deki outlet mantığında 7 yılda kendimizi ispat etmiş olduk. 7. yılda aracımızı teslim etmemiz de bunun bir göstergesi. Kuraya her yıl katılan kişi sayısı artıyor. Bu ve çevre bölgelerde pek çok kişiye hitap edecek mağaza ve ürünlerimiz, devamlı kendilerini geliştirerek açılışını yapmakta ve her yılımız bir önceki yılımıza göre daha iyi olmakta. Kaliteyi ucuza satıyoruz, buradaki mağazaların büyük çoğunluğu kendi outletleri. Öyle olunca fiyatları uygun oluyor ve marka ucuza satılmış oluyor. Meysu Outlet, artık Kayseri dışından pek çok insanın gelip alışveriş ettiği bir çarşı haline geldi” dedi.


Talihli İhsan Şener ise, bu güzel aracın sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederken kendilerine bu şansı sağlayan Meysu Outlet Alışveriş Merkezi yönetimine de teşekkürlerini iletti. Bir okulda hizmetli olarak görev yapan Şener, “Hiç beklemiyordum araba çıkacağını. Arabayı gördüğümde ‘benim olsun’ diye içimden diyordum. Oğlumun şansına cep telefonu ile televizyon aldım. Şansımıza bize çıktı” diye konuştu. Eşi Şerife Şener ise, yeni araçlarıyla bayram ziyaretlerine gideceklerini söyledi.


Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic. Aş. yatırımı olan Meysu Outlet AVM, etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam edecek.




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