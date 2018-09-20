Çerkes Soykırım ve Sürgün Anıtları için toplanan imzalar Valiliğe verildi

Kayseri'de düzenlenen TRT Çerkes Mitinginde ‘Kayseri Merkez ve Pınarbaşı ilçesinde Çerkes Soykırım ve Sürgün Anıtları Dikilmesi' için toplanan imzalar Kayseri Valiliği'ne verildi. Aynı imzalar bu hafta içinde İç İşleri Bakanlığı'na gönderilecek.

Miting Komitesi tarafından imzalar ile birlikte verilen dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Türkiye Çerkesleri 1763-1864 Çerkes-Rus savaşları süresince soykırıma uğramış ve ardından sürgüne tabi tutulmuştur. Gürcistan Devleti'nin Çerkes vatandaşı olmamasına rağmen, 2011 yılında Çerkes Soykırım ve Sürgününü tanımış ve Çerkes Soykırım ve Sürgün anıtı dikmiştir. 5 milyon kadar Çerkes nüfusun yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise, Çerkes Soykırım ve Sürgününü tanımamıştır. Rusya Federasyonu Sovyet döneminde Ermeni Soykırımı'nı 2 kez kabul etmiştir. Uzunyayla ve Kayseri Çerkesleri olarak fiili bir durum oluşturmak suretiyle Kayseri merkez ve Pınarbaşı ilçesinde Çerkes Soykırım ve Sürgün anıtları dikmek istiyoruz. Aşağı da isim ve imzaları bulunan biz Uzunyayla ve Kayseri Çerkesleri Kayseri merkez ve Pınarbaşı ilçesinde Çerkes Soykırım ve Sürgün anıtları dikilmesi için yer tahsisi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.”

Bu konuda yapılan çalışmalar çeşitli farkındalık çalışmaları ile önümüzdeki dönemde devam edecek.