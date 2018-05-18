Çerkesler 154. yılında Büyük Sürgün’ü anacak

Yıldönümü nedeniyle yürüyüş yapacaklarını açıklayarak, 21 Mayıs Pazartesi Günü saat: 18:00’da Doğumevinin yanında başlayacak olan yürüyüşe ve devamında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kültür Parkı ve Fuar Alanında yapılacak olan anma ve iftar programına tüm vatandaşları davet etti.

‘Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’ nedeniyle her yıl anma etkinleri düzenleyen Kayseri Kafkas Derneği, geleneksel hale getirdiği yürüyüşe bu yıl da imza atacak.

Etkinlikle ilgili bir konuşma yapan Kayseri Kafkas Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Seyhan, 21 Mayıs Pazartesi Günü gerçekleştirilecek olan ve Çerkes Sürgünü ile Soykırımında hayatını kaybedenlerin anılacağı etkinliğe, tüm vatandaşları davet etti. Başkan Seyhan, “Tarihin en acımasız soykırımı ve sürgününü yaşadığımız 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırım ve Sürgününün 154. yıldönümünde Kayseri Kafkas Derneği olarak tüm halkımızı Sokak Yürüyüşüne ve ardından yapılacak olan Anma ve iftar programına davet ediyoruz. 21 Mayıs Pazartesi Günü saat: 18:00’da Doğumevinin yanından başlayacak olan yürüyüşe ve devamında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kültür Parkı ve Fuar Alanında yapılacak olan anma ve iftar programına tüm halkımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hayrettin Seyhan sözlerini “Tarihin en trajik soykırımlarından biri olan Çerkes soykırımı ve sürgününün 154. yıldönümünde herkes ile bir arada, omuz omuza olmayı ümit ediyoruz” diyerek noktaladı.