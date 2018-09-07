Çerkeslerden çağrı ’’TRT Çerkes açılsın’’

Komite Başkanı Balkar Selçuk, ’’TRT’nin Sahra altındaki Afrika dillerinde Swahilice ve Hausaca dillerinde yayın yapmasına rağmen Çerkesce yayın yapmaması bizleri üzmektedir’’ dedi.

Son günlerde sosyal medya üzerinden başlatılan ve ardından oluşturulan komite ile farkındalık çalışmalarına hız verilen TRT Çerkes için Kayseri’de mitingi düzenlenecek. Gerekli izinlerin alındığı miting 16 Eylül Pazar günü Kayseri Fuar Alanında saat 13.00’da başlayacak. Konu ile ilgili olarak TRT Çerkes Komitesi Başkanı Balkar Selçuk ve komite üyeleri Adnan Kuş, Şak Yunus Canbek ve Merzey Erol Yavuz açıklamalarda bulundu.

Komite adına konuşan Balkar Selçuk, Çerkeslerin dil ve kültürlerini yaşatmaları açısından TRT Çerkes’in elzem olduğunu dile getirdi. Balkar Selçuk, şöyle konuştu, ’’Biz Uzunyayla Çerkesleri olarak 16 Eylül’de Kayseri’de TRT Çerkes açılması için bir miting düzenleyeceğiz. Bu mitinge tüm Çerkes halklarını, Çerkes dostlarını ve kamuoyunu davet ediyoruz. Bunun için gerekli izinler alındı. Bizim sesimizi duyurmak istediğimiz erk Başkan Recep Tayip Erdogan’dır. Biz yaklaşık 6-7 yıldır TRT’nin Çerkesce yayın yapması için çalışıyoruz. Sesimizi demokratik yollardan duyurmaya çalışıyoruz. Daha önce Ahlat, Ankara, İstanbul ve Kayseri’de bu mitingleri yaptık. Bu Kayseri’de ikinci mitingimiz olacak. Türkiye Çerkeslerinin bu yeni dönemde dillerini ve kültürlerini korumaları için TRT Çerkes’e ihtiyaçları vardır. TRT iç yayınları bünyesinde 13 kanalda Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 4 ayrı dilde yayın yapmaktadır. TRT Dış yayınlar bünyesinde ise Türkçe dışında 41 dünya dilinde 24 saat internet habercilği yapmaktadır. TRT’nin Sırpça ve Yunanca dillerinde yayın yapması Sahra altındaki Afrika dillerinde (Swahilice ve Hausaca) yayın yapması devletin bu dillere bütçe ayırması ancak Çerkesce yayın yapmaması oldukça üsüzücüdür. Bu nedenle 16 Eylül’de yapılacak olan mitingimize bu konuya duyarlılık gösteren herkesi davet ediyoruz. Çerkes dili ve kültürü bu yeni dönemde bekaa sorunu yamaktadır. Çerkes dili ve kültürü okullarda, üniversitede ve televizyonda devlet imkanları ile yaşıtılmadığı takdirde yok olacaktır. Bu nedenle mitingimiz demokratik bir hatırlatma niteliğindedir’’

Komite 16 Eylül’de yapılacak miting gününe kadar farkındalık çalışmaları, stikerler, duvar boyamaları ve bire bir görüşmelere devam ederek insanları mitinge davet etmeye devam edecek.