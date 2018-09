Çevre dostu vatandaş kaldırımları temizliyor

Aygözmeli Halis Aydemir’in en sevdiği şey temiz bir çevrede yaşamak. Amacına ulaşmak için her şeyi devletten beklemeyen Aydemir, boş zamanlarında kaldırımları süpürüyor, yollardaki çöpleri ve taşları temizliyor. Tanıdıkları tarafından ‘çevre dostu’ şeklinde tanımlanan Aydemir, 35 yıldır Develi’de yaşadığını ve kendini bu tür gönül işlerine adadığını söyledi.

İnsanlara en azından kendi evlerinin önünü temizlemeleri önerisinde bulunan Aydemir, “Ben bir çevre dostu olaraktan bu yolları temizlerim, nerede bir taş görsem otlar, pislikler görsem temizlerim. Nereye gitsem her tarafı temizlerim herkes kendi kapısının önünü şöyle bir güzel temizlese pırıl pırıl olur, her şeyi devletten beklemek olmaz bugün her bir sokağı adam koysa yetmez, yani demek istediğim herkes gönüllü olarak bir şeyler yapmaya çalışsa iyi olur” dedi.