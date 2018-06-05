’Çevre kirliliğine’ oyunlar ile dikkat çektiler

Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin ’Çevre Günü’ dolayısıyla düzenlediği etkinlikler tam not aldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Mehmet Sepici 60.Yıl Cumhuriyet İlkokulu tarafından Çevre Günü dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Mehmet Sepici 60.Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen etkinliğe, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sezai Çamdalı, Mehmet Sepici 60.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Murat Yıldız, öğrenciler ve veliler katıldı.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren Mehmet Sepici 60.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Murat Yıldız, "Bizim öğrencilerimiz okulda hiçbir şeyi çöpe atmazlar. Bunları biriktirirler ve bize verirler. Bize ilgili kurumlara iletiriz. Bununla birlikte yine bizim öğrencilerimiz hiçbir kağıdı çöpe atmazlar. Sene sonunda bunları toplarız. Yaklaşık 10 ton civarındaki kağıdı geri dönüştürürüz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin çevreyle alakalı sergilediği oyunlar büyük ilgi gördü.