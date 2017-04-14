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14 Nisan 2017 17:41

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Develi ilçesini ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, hafta sonu yapılacak referandum öncesinde Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Develililerle bir araya geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Develi ilçesini ziyaret etti

14 Nisan 2017 17:41


Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Develi’ye her geldiğimde büyük bir samimiyet ve dostluk görüyorum. Develililer tıpkı kendileri gibi yüzü güzel gönlü güzel Mehmet Cabbar Başkanımı seçerek, samimiyetlerini bir kez daha göstermişlerdir. Türkiye Menderes, Özal ve AK Parti iktidarı döneminde Avrupa’dan iki ve üç kat daha hızlı büyüdü. Küçülmeler ise koalisyon dönemlerinde oldu. Artık çift başlılığın ortadan kalkıp güçlü iktidarların güçlü hizmetler üretebilmesi için 16 Nisan’da güçlü bir şekilde “evet” denmesi gerekiyor" dedi.




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