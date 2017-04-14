Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Develi’ye her geldiğimde büyük bir samimiyet ve dostluk görüyorum. Develililer tıpkı kendileri gibi yüzü güzel gönlü güzel Mehmet Cabbar Başkanımı seçerek, samimiyetlerini bir kez daha göstermişlerdir. Türkiye Menderes, Özal ve AK Parti iktidarı döneminde Avrupa’dan iki ve üç kat daha hızlı büyüdü. Küçülmeler ise koalisyon dönemlerinde oldu. Artık çift başlılığın ortadan kalkıp güçlü iktidarların güçlü hizmetler üretebilmesi için 16 Nisan’da güçlü bir şekilde “evet” denmesi gerekiyor" dedi.