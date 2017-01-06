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06 Ocak 2017 16:10

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:

06 Ocak 2017 16:10

‘Halep’te insanlık ölmesin’ kampanyası kapsamında Kayseri’den Halep’e 86 tır yardım malzemesi gönderildi. Yardım töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Otlar kurumasın diye 100 milyar Dolar para ayıran insanoğlu, orada ölen insanların hükmü yok mudur?” dedi.
Kadir Has Stadyumu arkasındaki TIP parkında düzenlenen tören Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, 8 Aralık’ta başlatılan ‘Halep’te insanlık ölmesin’ kampanyası kapsamında, Kayseri’den Halep’e 86 tır dolusu yardım malzemesinin gönderildiğini ifade etti. İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen kampanyaya desteklerinden dolayı Kayserililere teşekkür etti.

“Sera gazlarını geri çekmeye çalışıyorsunuz ama insanlık ölüyor”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise eski zamanlardan bu yana hayırseverliği ile tanınan Kayserili hemşehrilerine, Halep’e olan duyarlılıklarından dolayı minnettar olduğunu dile getirdi. Türk halkının her daim mazlum halklara kucak açtığını kaydeden Özhaseki, geçen ay Fas Marakeş’te katıldığı İklim Konferansında, katılımcı ülkelere, dünyadaki göçmen sorununun, küresel ısınma sorunundan daha öncelikli halledilmesi gereken bir sorun olduğunu hatırlattığını dile getirdi. Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“35 cumhurbaşkanı, 60 civarında başbakan vardı, 100 kadar da bakanlar vardı. Ben de ülkemizi temsilen gittim. Konuşma sıram gelince çıktım dedim ki ‘Doğru hep beraber uğraşalım, atmosferi kirletmeyelim, bu tabiat Cenab-ı Allah’ın bir emaneti. Kirletmemek, hali hazırdaki düzeni bozmamak esas. Otlar kurumasın, balıklar da ölmesin. Ama şimdi milyonlarca insan vatanından uzakta ve sadece çoluk çocuğu ile rahatça yaşayabilmek için dağların tepesine çıkmışlar, denizlere açılmışlar ve tehlike halindeler. Biz burada otlar kurumasın diye konuşurken, denizde çocuklar boğuluyor, insanlar dağlarda ölüyor. Acaba onlar için bir şey düşünüyor musunuz? Otlar kurumasın diye 100 milyar Dolar para ayıran insanoğlu, orada ölen insanların bu otlar kadar hükmü yok mudur?’ Türkiye olarak 3 milyon mülteciye kapımızı açtık, zenginlikten ölüyor muyuz, kasalarımız yığılı mı? Başımızda da bin bir türlü bela var. darbeler atlatıyoruz, terörle uğraşıyoruz, hainlerin dersini vermeye çalışıyoruz. Bir taraftan da ekonomik kurtuluş harbi veriyoruz. Zorluk içerisindeyiz ama 3 milyon insana kapıyı açtık. Onları doyuruyoruz, hiçbirisi aç değil, açıkta değil. Sera gazını geriye çekmeye çalışıyoruz ama insanlık ölüyor bir yandan, insanlık. Emin olun hepsi bakıyorlar, İslam ülkelerinin temsilcileri bile korkarak alkışlıyor, yazıklar olsun.”
Türkiye’nin PKK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine karşı ciddi bir mücadele verdiğinin altını çizen Özhaseki, ülkenin içinde bulunduğu zor durumdan sıyrılması için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

“DEAŞ, İslam düşmanlığı için türetilmiş proje örgütü”
Özhaseki, “Bin bir türlü sıkıntılarla uğraşıyoruz, bin bir türlü terör örgütünün tehditleri altındayız. PKK şehirlerde iyice bitti, köylerde de bitti, dağlarda da bitti, sınır ötesinde de temizliyoruz. Kaçtıkları deliğe kadar kovalayıp sonuna kadar bitirmeye de inançlıyız, kararlıyız. DEAŞ denen bir proje örgüt var. zannetmeyin ki onlar Sünni Müslümanlar; uzun uzun sakallarına bakarak sakın aldanmayın. Onlar sanki İslam dünyasının temsilcisi gibi davranıyor ama bir proje örgütü. O örgüt sayesinde vahşet işliyorlar, Batı dünyası bir araya geliyor, hem de insanları Müslümanlıktan soğutmaya çalışıyorlar. Zavallıları da kandırdıkları için, cennete gideceklerine inanarak gelip vahşet işliyorlar. Onların da farkındayız, sonuna kadar takip ediyoruz. Onları da temizledik, El- Bab’da da temizleyeceğiz inşallah. Sonra, hepinizin bildiği FETÖ örgütü. 2-3 sene öncesine kadar herkese gelip, o kibar yüzleriyle, çocuklarınızı okutalım diyenler bir günde vahşi olduklarını gösterdiler. Emir aldıkları yerin sözlerini dinleyerek darbe yapmaya kalktılar. Bugün PKK’yı, DEAŞ’ı destekleyenler, bunlara silah verenler, lazım olduğu gün bunları ister ırk, ister din adına kullanırlar. İşi bittiği zaman da atarlar. Aynısını yaptılar bunların hepsine, biz bunların farkındayız. Biz bunların altından kalkarız, bugünkü zor günleri de aşarız Allah’ın izniyle, bu gücümüz var. Önce sizlerin duası yetiyor, sonra da ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Önümüz aydınlık buna da kimsenin endişesi olmasın.”



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