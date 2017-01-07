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07 Ocak 2017 17:21

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:

07 Ocak 2017 17:21

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Ana muhalefet dediğimiz taraf şimdi en iyi FETÖ’cü kesildi” dedi.
AK Parti Kayseri İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, “Ana muhalefet dediğimiz taraf şimdi en iyi FETÖ’cü kesildi. Bir mağdur edebiyatı tutturdular, durmadan da laf çarpıyorlar. ‘Efendim bunlarla siz beraberdiniz, bunları siz büyüttünüz.’ Evet, bunlar masum zamanlarında yanımızdaydı. Bunların 2 sene sonra cinayet işlemeyeceklerini ben nereden bileyim? Ama siz şimdi onlarla beraberliği bile bile yapıyorsunuz. Cinayetlerini gördünüz, darbe teşebbüsünü gördünüz, rezilliklerini gördünüz. Pisliklerini, ahlaksızlıklarını gördünüz. Niye berabersiniz şimdi? Asıl siz bunun hesabını verin. Bunca kötülüklerden sonra bunlarla nasıl beraber oluyorsunuz? Eğer bir yaş yanmışsa getirin hakkını teslim edelim. Biz de bir gemide 999 tane öldürülecek 1 tane masum olsa o masumun sayesinde gemi batırılmaz. Bir tane masum varsa inceleyelim, kurtaralım eyvallah. Ama sizin derdiniz o değil. Şimdi bir FETÖ’cülük sardı bunları, Allah kolaylık versin” ifadelerini kullandı.
Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Yıldız, ‘Anayasa değişikliğine evet oyu verenler haindir’ diyen Kılıçdaroğlu’na, “CHP Genel Başkanı 2 gün önce bir laf etti. Çok talihsiz bir cümleydi. Sadece bugün için değil aslında her zaman yaptığı bir şey. Anayasa değişikliği ile alakalı TBMM Genel Kurulu’na gelen, kavgalı ve gergin bir ortamda komisyondan geçen taslağa ‘Evet’ oyu verenler haindir’ dedi. Milletvekillerini hain olarak ilan ediyorsunuz, açık oy beyanında bulunuyorsunuz. Ama Devlet Bahçeli ‘Ben Anayasa değişikliğine evet oyu vereceğim’ dedi. Şimdi Sayın Bahçeli hain mi oldu?” dedi.



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