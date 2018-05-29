KTO Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan tarafından açıldı. Toplantıda, gündem maddeleri ve faaliyet raporları okunarak üyeler tarafından oylandı. Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, katılımlarından dolayı Bakan Özhaseki’ye teşekkürlerini ileterek hep birlikte ortak akılla Kayseri’ye hizmet etmek için çalışılacağını söyledi. Kayseri olarak ekonomik teşviklerden daha fazla faydalanmak istediklerini sözlerine ekleyen Gülsoy; “Ekonomik teşviklerden biz de faydalanmak istiyoruz. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Kayseri olarak gelişmişliğimiz, teşviklerden faydalanmanın önünde engel olmamalı” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise Kayseri’deki projeler hakkında bilgiler vererek; “Hızlı trenin bu senenin sonunda temelini atmaya başlanacak. 142 kilometrelik bir hat yapılacak. Havaalanı ile ilgili projeler başladı, bitmek üzere. 8. ayda en son projeler bitirilerek karar verilecek. Allah izin verirse 9. ayda başlanacak. Sulama kanalları ile ilgili projeleri birebir takip ediyoruz. Burada önemli olan istikrar. İstikrar olmaz ise ekonomi gelişmez. 2002 yılında yabancı yatırım ortağı 400 civarında. Şimdi 60 bine ulaştı. Bu güveni bozmamak, yabancı ortaklıkları artırmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Dış mihrakların Türkiye’yi eskiye götürmek için çalıştığını ancak onlara boyun eğmeyerek dimdik duracaklarının altını çizen Özhaeki konuşmasını şöyle sürdürdü;

“28 Avrupa ülkesi var, bunların 26’sından daha iyi durumdayız. Dünyadaki en büyük 10 kapsamlı yatırımın 6’sının altyapısı Türkiye’de. Zor bir ülkedeyiz, bu coğrafya bizim kaderimiz. Zorun bir kısmı yerin altında, deprem tehlikesi var. Yer üstünde de dışardakilerin tahrikleriyle envai çeşit fitne ocakları bitmiyor. Son iki yıl içerisinde öyle bir mücadele edildi ki PKK bitti. Baktılar ki PKK belası tutmadı, 23 ili koparamadılar FETÖ’yü devreye soktular. Onlar da aynı mihraklar tarafında beslenmiş. Şimdi de en son batının ekonomik baskıyla karşı karşıyayız. Ne yapacağız peki? Ya bu tehditler karşısında batıya dönüp ‘Büyüksün ağabey, aşağıda devlet mi kuracaksınız buyurun’ deyip diz çökeceğiz. Ya da dimdik durulacak, Allah, bayrak, millet için durulacak. Seçimlere kadar karşımızda bizi zayıf düşürmek için çırpınacaklar. Allah’ın izniyle o günlere dönmeyeceğiz.”

Meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı.