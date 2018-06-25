Bir hafta önce Ramazan Bayramını kutladık. Bugün de milli bir bayramımızı kutluyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferi ile sonuçlanan 24 Haziran seçimleri sonrasında AK Parti İl Başkanlığı’nda büyük sevinç yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, parti önünde toplanan yüzlerce vatandaşa hitaben yaptığı konuşmasında, "Demokrasi Bayramınız kutlu olsun. Bir hafta önce Ramazan Bayramını kutladık. Bugün de milli bir bayramımızı kutluyoruz. Bizler Türkiye’nin ilk başkanını seçtik. Bundan 17 yıl kadar önce ilk toplantısını Kayseri’de yapan Recep Tayyip Erdoğan yine Kayseri’de yüzde 70’lerin üzerinde bir destekle başkanlığına adımını attı hayırlı uğurlu olsun. Tüm Türkiye bayram ediyor. Her yerde bayraklar göklerde. Dünyada ki mazlumlar seviniyor. Mağdurlar da seviniyor. Filistin’de bayram var. Üzülenler de var. Onların üzüntüleri bitmeyecek. Bu millete 40 yıldır kan kusturan katiller sürüsü PKK bundan sonra ağlamaya devam edecektir. FETÖ’nün köpekleri bundan sonra hep ağlayacaklar. Onların içeride ki uzantıları ve hainler ağlamaya devam edecektir. Bu millete kötülük edenlerin hepsi ağlamaya devam edecektir. Bugün bizim zafer günümüzdür. Bugün bizim bayram günümüzdür. Yıllardır gayretin ve bin bir türlü çabanın alın terinin neticesinde bugün cenabı Allah bizi zaferle karşıladı. Sizlere teşekkür ederiz. İyi ve kötü günümüzde hep sizler yanımızda oldunuz. Arkamızı döndüğümüzde hep sizleri gördük. PKK’ya sırtımızı dayamadık. Bazılarının yaptığı gibi Amerika’ya sırtımızı dayamadık. Bizler sadece sizlere güvendik. Sizin işiniz bitti şimdi sıra bizler de. Her zaman olduğu gibi. Bizler gece gündüz çalıştık ama MHP’li kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Allah onlardan da razı olsun. Mesele Türkiye meselesi ise mesele vatansa mesele milli meselemiz ise gerisi teferruat diyip bizimle beraber oldular. Allah ayırmasın diye dua edelim. İyi niyetlerine gayret edelim. BBP’li kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz onlarda bizimle beraber koştular. Neticesin de bu zaferi hep beraber elde ettik. Bu birlikteliğe kimse söz söyleyemez. Sonuna kadar beraber olacağız. Çünkü söz konusu vatan gerisi teferruattır" dedi.

“PKK’ya oy devşirttiler”

Bakan Özhaseki, "Atatürk’ün partisinin mirasçısıyız diyeceksiniz. Öbür taraftan PKK’lı köpeklere yardım edeceksiniz. Yazıklar olsun. PKK’nın uzantılarına nasıl oy topladıklarını gördünüz değil mi? Onları meclise sokmak için yaptıklarınıza bin şahitsiniz değil mi? İnşallah CHP’li kardeşlerim bunları görmüşlerdir ve partilerinin bu halini üzülerek seyrediyorlardır. Zamanında partisinden istifa ettirip başkalarına milletvekillerini verenler bu seçimde üzülerek söylüyorum ki PKK’ya oy devşirttiler. Bizler Türkiye’ye kazandırdıklarımızı anlattık. Önümüzde ki dönemde neler yapacaklarımız söyledik. Türkiye’nin geleceğini hep beraber çizmek için çalıştık. Bir taraftan da PKK’lılarla mücadeleye nasıl devam edeceğimizi FETÖ’cü köpeklerle nasıl mücadele edeceğimizi anlattık. Bundan sonra Türkiye’nin önü açıktır. Bundan sonra bizler gayret edeceğiz. Sizleri asla mahcup etmeyeceğiz. Sizlere karşı asla mahcup olmayacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, "Bu başarının asıl sahibi Kayseri’dir. Uzun adama gönül veren Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında 16 yıldır duran siz hemşerilerimizsiniz. Kışı sert insanı mert Kayseri bu başarıyı hak ettiniz. Bizi Cumhurbaşkanımız karşısında başımızı dik tuttunuz. Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmadınız. Onu cumhurbaşkanı seçtiniz. Bir taraftan FETÖ ile öbür taraftan PKK ile iş birliği yapanlar özellikle aynı ağacın kökleri olan bizi yalnız bırakıp başkalarıyla olup PKK’nın temsilcisi HDP’ye destek verenlere Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir taraftan HDP’yi meşrulaştırmaya , PKK’yı meşrulaştırmaya çalışanlara bu millet seçimde gereken dersi verecektir. Bizimle beraber gece gündüz koşan bu ülkenin refahı, huzuru ve güveni için kan ve canla çalışan kadını, erkekli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Seçimimiz hayırlı uğurlu olsun. Yeni sistemimiz vatanımızı ve milletimize huzur getirsin" diye konuştu.

“Türkiye ilerlemeye ve gelişmeye tercihini yapmıştır”

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise, "Bir zafer kazanıldı. Türkiye’nin geleceğine, Türkiye’nin istikbaline damga vuran bir dönüm noktasından geçiyoruz. Bunun mimarı sizlersiniz. Bu başarı sizlerindir. Bu parti teşkilatımızındır. Türkiye’nin mimarında, Türkiye’nin geleceğin de Kayserili hemşerilerimizi, Türkiye’ye gönül veren tek millete, tek vatana gönül veren milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızı bu ülkenin devlet başkanı olarak seçtiniz. Türkiye’de yeni bir dönem açılıyor. Cumhur İttifakı kazanmıştır. Bu ittifak da bulunan MHP’li ve BBP’li kardeşlerimize ve bütün destek veren bütün kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Türkiye bir varı paylaştı. Sizler Recep Tayyip Erdoğan ve ekibini tekrar iş başına getirdiniz. Türkiye tercihini yapmıştır. Türkiye ilerlemeye ve gelişmeye tercihini yapmıştır. Türkiye terör örgütlerine karşı durmaya FETÖ’ye, PKK’ya, DEAŞ’a, PYD’ye hepsine tavrını bugün sandıkta vermiştir. Terör bundan sonra yok olmaya mahkumdur. Vesayet dönemi bitmiştir. Bugün ak sütü gibi helal olan oylarını askıya alamayacaktır" diye konuştu.