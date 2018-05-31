Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve beraberindeki AK Parti Milletvekili adayları ile birlikte Ziraat Bankası Kocasinan Şubesi’ne geldi. Bakan Özhaseki, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları için başlatılan kampanyanın hesap numarasına 13 bin TL yatırdı.

Bakan Özhaseki çıkışta yaptığı açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanımız için açılan yardım kampanyası hesabına bağışta bulunmak için geldik. Üzerimize düşeni yapıyoruz. Seçimler biraz külfetli işlerdir. Bu külfete ortak olmak lazım herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor” dedi.

Bakan Özhaseki şu şekilde konuştu:

“Bir taraftan var gücümüzle Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tehditleri, önümüzdeki günlerde yapılması gerekenleri anlattığımız gibi bütün bu konularda bir çalışma içinde olup herkesi aydınlatmaya gayret ettiğimiz gibi diğer taraftan kampanyaya katılarak destek olmaya gayret ediyoruz. Öncelikle bu seçimler inşallah ülkemize hayırlı olur. Çok zor süreçlerden geçtik. Bu süreçte devrim niteliğinde çalışmalar yapıldı. Buradan daha iyiye gitmek lazım. Allah korusun eskiye döndermemek lazım. Eskiye dönüşün bir felaket olduğunu bütün millet biliyor. Bizim en çok anlatmamız gereken gençler. 20-25 yaşındaki bir gencimiz AK Parti iktidara gelmeden önce ne vardı, Türkiye hangi sorunlarla boğuşuyordu, ekonomik koşullar neydi? Bunları çok bilmiyor, keşke bunları gösterebilme imkanımız olsaydı. Bize düşen bunları anlatmak, o günkü sıkıntıları ve çözüm noktasına geldiğimiz yerleri söylemek. Bundan sonrası ile ilgili yapacağımız ne varsa onları ortaya koymak. İşte böyle bir kampanya dönemindeyiz Allah utandırmasın“.