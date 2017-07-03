Çeyrek asır sonra aynı poz

Kayseri’de yaşayan Büşra Alan Özbek, Neşe Alan ve Anıl Alan anneleri Hanife Alan ile birlikte 1992 yılının Ramazan bayramında dedelerinin köyü olan Pınarbaşı ilçesine bağlı Akkören köyüne gitti. Burada kuzenleri Orkun Sezgin ve Funda Sezgin Akdemir ile birlikte dedeleri Mevlüt Sezgin ile mutfak masasında neşeli bir siyah beyaz aile fotoğrafı çektirdi. Üç kuşağın yer aldığı fotoğraf hiç unutulmadı. Aradan tam 25 yıl geçti. Yine köyde buluşan kuzenler dedeleri ile birlikte aynı yerde aynı pozu verdi. İlk kare çekildiğinde dede Mevlüt Sezgin 60 yaşındayken anne Hanife Alan ise 29 yaşındaydı. Kuzenlerden en büyüğü Büşra Alan Özbek ise o yıl sadece 9 yaşındaydı. Aynı pozu yeniden vermeyi organize eden Büşra Alan Özbek şu anda ise 34 yaşında ve öğretmenlik yapıyor. Tüm kuzenler büyüdü, okudu ve iş sahibi oldu. Şimdi en küçüğü 27 yaşında ve iki fotoğraf yılların nasıl geçtiğinin kanıtı gibi. Kuzenler iki fotoğrafı sosyal medya hesaplarında ’’25 yıl... Gümüş yıl dönümü...’’ etiketi ile paylaştı. Bu gönderi büyük beğeni kazanırken, takipçileri yaptıkları yorumlar ile kuzenleri tebrik etti.