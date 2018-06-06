Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 13:42

Cezaevinden izinli çıktılar mazot çaldılar

Kayseri’de meydana gelen mazot hırsızlığı olayında yakalanan iki kişinin cezaevinden izinli çıktıkları tespit edildi.

Cezaevinden izinli çıktılar mazot çaldılar

06 Haziran 2018 13:42


Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Semer Kent Mahallesi Organize Sanayi mevkiinde bir firmaya ait iş makinelerinin yakıt deposundan 60 litre mazot çalındı. Konuyla ilgili olarak jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Bünyan Açık Cezaevinden izinli çıktıkları belirlenen H.Ç. ve A.H., yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlıların Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesindeki bir inşaat şantiyesinden 800 litre mazot çalınması olayının da failleri olduğu belirlendi. Zanlılar haklarında yapılan işlemin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce ’Adli Kontrol Kararı’ verilerek serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç