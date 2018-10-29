Chery, DG Sivassporlu Ziya'yı ters köşeye yatırdı

Kayserispor'un 2-0 kazandığı DG Sivasspor karşılaşmasında, Tjaronn Chery'nin penaltı atışı sırasında, DG Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal kaleci Tolgahan'a sağ köşeyi gösterdi. Ancak Chery, topu kaleci Tolgahan'ın solundan ağlarla buluşturdu.

Kayserispor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın 'İlaç gibi' dediği galibiyeti Şamil Çinaz ve Tjaronn Chery'in attığı gollerle aldı.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Kayserispor, Tjaronn Chery ile kontra atağa çıktı. Chery'in pasında topla buluşan Bilal Başakcıoğlu, DG Sivasspor defansı tarafından ceza sahası içinden düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

İlk olarak takım kaptanı Umut Bulut, penaltıyı kullanmak istedi ancak Chery penaltıyı kendisinin kullanacağını söyleyince kaptan atışı Chery'e bıraktı. Umut Bulut'tan sonra Bilal Başakcıoğlu penaltıyı kullanmak istedi ve Chery'den topu istedi ancak tecrübeli futbolcu yine penaltıyı kendisinin kullanacağını söyledi.

Penaltı atışı sırasında ise DG Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal, kalece Tolgahan'a Chery'in atacağı köşeyi sağ taraf olarak gösterdi. Ancak Chery, topu Tolgahan'ın soluna doğru attı. Köşeyi doğru tahmin eden Tolgahan topu ağlarda gördü.