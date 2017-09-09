CHP 94’üncü yıl kutlamaları yapıldı

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kutlama etkinliğine CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP önceki dönem Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, önceki dönem il başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin solda atan kalbidir. Dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yürütülen karalama kampanyalarına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi bağımsız, laik, sosyal hukuk devletinin Cumhuriyet’in teminatı olmaya devam edecektir” dedi.

“Başkomutanlık meydanlarda ölümü göze almakla kazanılır”

Milletvekili Çetin Arık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz karanlığın ve cehaletin arkasına sığınan, halkın aydınlanmasından korkanların değil, halkına ışık olmak için yananların partisiyiz. Tarih buna tanıktır, tanık olmaya da devam edecektir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir’ sözleriyle bizlere önemli bir görev vermiştir. Bu millet Ulu Önderimizden koparılmak isteniyor. Eğitim müfredatından Atatürk’ümüzü silmek istiyorlar. FETÖ terör örgütüne devletin tapusunu verenler; devletin kozmik odasına FETÖ’cüleri yerleştirenler; Musul’u, Kerkük’ü kırmızı çizgimizdir diyerek terk edenler; ecdat yadigarı Süleyman Şah Türbesi’ni bir gecede bırakıp kaçanlar; Ege’de adalarımıza Yunan bayrağı dikilmesine seyirci kalanlara ‘başkomutan’ diyorlar. Başkomutanlık savaş meydanlarında ölümü göze almakla kazanılır. Bizim bir tek başkomutanımız var, o da ‘Ya istiklal, ya ölüm’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Gerisi olsa olsa boş komutanlıktır.”

“Partimiz Cumhuriyetin teminatıdır”

İl Başkanı Feyzullah Keskin ise konuşmasında, “Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte, yurttaşlarımızın medeni ve sosyal haklara kavuşmasının, demokratikleşmenin sağlanmasının, ilerlemesi ve sürekli hale gelmesinin, çok partili hayata geçisin ve devamında da Türkiye Cumhuriyeti’nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma mücadelesinin öncüsü ve sağlayıcısıdır. Cumhuriyetimin kurucusu olan partimiz; geçmişte olduğu gibi bugün de demokrasinin, laikliğin, bağımsızlığın, eşitliğin, insan hak ve özgürlüklerinin, sosyal devletin, emeğin, adaletin yılmaz güvencesi olmaya devam etmektedir ve ilelebet de devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından partililer 10’uncu yıl Marşı’nı okudu. 94’üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları, parti binasında gerçekleştirilen kokteylle sona erdi.