CHP Kocasinan İlçe Başkanlığı’ndan Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocasinan İlçe Başkanı Mazhar Oğuz Özsoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan CHP Kocasinan İlçe Başkanı Mazhar Oğuz Özsoy, yaşanan terör saldırılarını kınadı. Gazetecilerin işlerinin çok zor olduğunu kaydeden Özsoy, "Gazeteciler haberlerin peşinde koşmaktan yoruluyorlar. Umarım gazeteci arkadaşlarımız bu tür terör saldırı haberlerinin peşinde koşmazlar. İnşallah ülkenin gündeminde olan diğer haberlerin peşinde koşarsınız." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da, "Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. El birliği ile bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Bugünde yanımızda olduğunuz için size ve ekibinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.