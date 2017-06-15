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15 Haziran 2017 17:58

CHP’liler Kayseri Adliyesine kadar yürüdü

CHP Kayseri İl Başkanlığı önünde toplanan partililer ellerindeki pankartlarla Kayseri Adliyesine kadar yürüdü.

CHP’liler Kayseri Adliyesine kadar yürüdü

15 Haziran 2017 17:58


İl Başkanlığı tarafından İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT tırları davasında tutuklanmasının ardından düzenlenen yürüyüşe katılan partililer il başkanlığı binasında toplandı. Ellerindeki pankartlarla Cumhuriyet meydanına yürüyen partililer, daha sonra Kayseri adalet Sarayı’na kadar yürüdü. Burada açıklama yapan İl Başkan Yardımcısı Halil Yıldız, “Berberoğlu aylar önce basına yansıyan ve tüm kamuoyuna mal olmuş bir olay nedeniyle bugün hukuksuzca tutuklanmıştır. Acı bir tablodur” dedi.


Açıklamanın ardından sloganlar atan grup, olaysız şekilde dağıldı.




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