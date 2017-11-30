Çifteönü Cami ile Gubaroğlu Mescidinde çalışmalar devam ediyor

Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince aslına uygun onarımlarda bulunulan Çifteönü Cami ile Gubaroğlu (Yumurtalı) Mescidinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarihi mekanların onarılarak gelecek kuşaklara aktarılması ile Anadolu Kültür ve Sanat yapıların yaşatıldığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu neden ile başlatılan Çifteönü Cami ile Gubaroğlu (Yumurtalı) Mescidinde aslına uygun yenileme çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Melikgazi ilçesinde yer alan bir çok tarihi eserin dünya kültür varlıkları içerisinde yer aldığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Çifteönü Cami ile Gubaroğlu (Yumurtalı) Mescidinde sivil mimari örneğinde restorasyon çalışması hızla devam ediyor. Kış şartları girince mevcut yapıyı koruma amacıyla gerekli önlemleri aldık. Kayseri’de bu uygulama ilk kez Melikgazi Belediyesi ekibi tarafından hayata geçirildi. Böylece kış şartlarında da yapının iç restorasyonu hız kesmeden devam edecek. Melikgazi Belediyesi olarak geçmişimizi seviyor, geçmişimizle, tarihimizle övünüyoruz. Onlara layık olabilmek için Melikgazi Belediyesi olarak Kayserimizdeki tüm tarihi dokuyu ele alma niyetiyle yola çıktık ve hızla devam ediyoruz. İnşaat çalışması planlandığı gibi devam etmektedir. Bu yıl sonunda hizmete açacağız" dedi.