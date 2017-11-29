Çiftlik evinde yangın

Edinilen bilgiye göre, Ankara yolu 25. kilometrede bulunan bir çiftlik evinin çatı katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çiftliğin bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çiftliğin etrafında güvenlik önlemi alırken, kısa süre içerisinde çiftliğe gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını da tamamladı. Bu sırada, yoğun dumandan etkilen bir itfaiye eri de, ambulansta tedavi altına alındı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da, yangına müdahale eden ekibin içerisinde yer aldı.

Yangının neyden çıktığı bilinmezken, soruşturma başlatıldığı bildirildi.