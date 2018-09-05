Çıkan yangına bağ evi kül oldu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğribucak Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan bir bağ evinden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. 3 itfaiye aracıyla yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının sönmesiyle beraber çevrede bulunan vatandaşlarda rahat bir nefes aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.