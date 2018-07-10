Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 16:08

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile vurulan 21 yaşındaki genci öldüren zanlı hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

10 Temmuz 2018 16:08


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Argıncık Camikebir Mahallesi 148. sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda A.A.B (21)., S.K. (33), A.Ş. (37) ve Z.G. (36) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce taraflar birbirlerine tabanca ve bıçakla saldırdı. Çıkan kavgada tabanca ile yaralanan A.Ş. Şehir Hastanesi’ne, A.A.B. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ambulanslarla kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı A.A.B., burada yapılan tüm mdüahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken A.Ş.’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olaya karıştığı ileri sürülen S.K. ve Z.G.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, olayda kullanılan suç aletleri de ele geçirildi.


Olayla ilgili katil zanlısı olarak gözaltına alınan Z.G. hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
36
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç