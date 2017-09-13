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13 Eylül 2017 14:09

Cinayete kurban giden genç defnedildi

Kayseri’de, asker firarisi şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki genç toprağa verildi.

Cinayete kurban giden genç defnedildi

13 Eylül 2017 14:09


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Danişment Gazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, asker firarisi olduğu öğrenilen Osman A. ile 17 yaşındaki Mehmet T.A. arasında tartışma çıkmış, olayda Mehmet T.A., göğüsünden bıçaklanarak yaralanmıştı. Kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Mehmet T.A.’nın cenazesi otopsinin ardından hastaneden alındı. Mehmet T.A. öğle namazını müteakip Hunat Camii’nde kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı’na defnedildi.


Namaza Mehmet T.A.’nın ailesi, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.




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