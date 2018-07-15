Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 12:10

Cırgalan Mahallesi’nde modern dönüşüm

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sivas Yolu üzerinden başlayıp, tren yolu menfezine bağlanan kanal boyu dere ıslahı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Cırgalan Mahallesi’nde modern dönüşüm

15 Temmuz 2018 12:10

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak çevre düzenlemesine büyük önem verdiklerini vurguladı.


Şehrin altyapısını da geleceğe hazırlayan Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye olarak yapmış olduğumuz hizmetlerden bir tanesi de bölgemizin sınırları içerisinde bulunan taşkın kanallarının ıslah edilmesidir. Bu taşkın kanalları, herhangi bir olumsuzluk durumunda felaketleri önlüyor. Daha güzel bir çevre oluşturmak ve bölgede yaşayan hemşehrilerimizin sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için bu alanların ıslahını, mevcut kanalların rutin olarak bakım ve temizliğini yapıyoruz. Kanal çalışmamızın yanı sıra mahallemize bir de park kazandıracağız. Yapılan çalışmaların şimdiden ilçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, yepyeni bir Kocasinan inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç