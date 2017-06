Çocuğu sınıfta kalınca, müdür yardımcılarına saldırdı

P. ile S.I., bir velinin saldırısına uğradı. Velinin eğitimcileri darp etmesi kameralara yansırken, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan, “Okul idarecileri şamar oğlanı değildir. Kimsenin yaptığı cezasız kalmamalı” dedi.

Ramazan Büyükkılıç Ortaokulunda, iddiaya göre, çocuğunun sınıfta kaldığını öğrenen bir velinin okula gelerek okul müdürü ve öğretmenlere tepki gösterdiği öğrenildi. Okul müdürü ve öğretmenlerin sakinleştirmeye çalıştığı velinin önce küfürler ettiği artından da öğretmenlere saldırdığı anlar okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından okul önünde basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Aydın Kalkan saldırıyı şiddet ve nefretle kınadıklarını belirterek, eğitimcilerin hak ettiği muamelenin bu tür saldırılar olmaması gerektiğini söyledi. Eğitimcilerin korunması gerektiğinin altını çizen Kalkan, “Bir veli öğrencisiyle ilgili memnun olmadığı bir konuda önce müdür yardımcılarımız M.P. ve S.I.’ya tokat atmak suretiyle fiziksel şiddet uygulamış, daha sonra aynı veli Okul Müdürü İ.H. ve tüm öğretmenlere sözlü sataşmalar ve tehditler savurmak suretiyle şiddetine devam etmiştir. Eğitim çalışanları sahipsizdir, eğitim çalışanları derdini anlatacak kimse bulamamaktadır. İdareciler, hiçbir koruma kalkanı ile korunmamaktadır. İl müdürlüğünden beklentimiz okul müdür ve öğretmenlerine sahip çıkılması yönündedir. Okul müdürlerimiz kendi amirlerini, kendi müsteşarını ve kendi bakanını yanında görmek istemektedir. Okul idarecilerine yapılan bu saldırıların bir cezası maalesef yoktur. Bir doktora saldırıldığı zaman tüm ülkenin birinci gündemi olan şiddet olayı öğretmene, idareciye uygulandığı zaman cılız kınamalarla bile gündeme gelmemektedir. Bu saldırı tüm öğretmen camiasına, milli eğitim ailesine yapılmış hain bir saldırıdır. Biz öğretmenler her türlü fedakarlıkla, tüm zorluklara rağmen çocuklarımızı geleceğe taşımak isterken hak ettiğimiz muamele bu saldırılar olmamalıdır” diye konuştu.

“Eğitim çalışanları birilerinin sinirlerini boşaltacakları şamar oğlanı değildir”

Eğitimcilerin her önüne gelenin hesap sorduğu, birilerinin sinirlerini boşaltacağı şamar oğlanı olmadığını kaydeden Kalkan, “Her önüne gelenin hesap sorduğu, canı isteyen herkesin en basit bir mevzuda şikayet ettiği, başı sıkışan herkesin iftira atarak itibarsızlaştırdığı, ya hastane koridorlarında ya da adliye koridorlarında mücadelesini tek başına verdiği bir meslek erbabı durumundadır. Eğitim çalışanları birilerinin sinirlerini boşaltacakları şamar oğlanı değildir. Öğretmenler; velilerin azarlayarak, darp ederek egolarını tatmin edecekleri bireyler değildir. Öğretmenler bir telefonla soruşturma başlatılacak ve cezalarla gözü korkutulacak insanlar değildir. Öğretmenler, anne ve babanın evladına hakim olamadığı bir dünyada yüzlerce öğrencinin okul dışındaki davranışlarından bile sorumlu tutularak çıkmaza sokulmak istenen bir meslek grubu olmak istemiyoruz. Biz Türkiye’nin en büyük eğitim sendikası olarak okullarda can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. Velilerin her şikayetini kayıtsız, şartsız gündeme alan ve her halükarda veliyi haklı gören idare anlayışını kabul etmiyoruz. Eğitimin gerektirdiği disiplin anlayışını ve sorumlulukların bilincini hem velilerde hem öğrencilerde hem de idari kadrolarda görmek istiyoruz. Öğretmenler hiçbir veliyi, öğrenciyi meslek ilkelerinin dışında memnun etmek zorunda değildir. Bizim vatanımıza, insanımıza karşı tek sorumluluğumuz işimizi hakkıyla yerine getirmek ve rızkımızı helal ettirmektir” ifadelerini kullandı.