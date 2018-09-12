Çocuğunuzun görme kusuru okul başarısına yansımasın

Bu rutin uygulama, erken dönemde belirti vermeyen bazı göz hastalıklarının erken tanısına yardımcı oluyor. Özellikle okul çağındaki çocuklarda görülen görme kusurları; okul başarısını negatif etkiliyor, konsantrasyon güçlüğüne neden oluyor, okuma zorluğu ve öğrenmede isteksizliğe yol açabiliyor. Memorial Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Gökçen Gökçe, çocuklarda düzenli göz muayenesi ve okul öncesi göz kontrollerinin önemi hakkında bilgi verdi.

İlk göz muayenesi 6 ay içinde yapılmalı

Çocuklarda erken dönemde tespit edilmeyen göz kusurları, ileride tedavisi mümkün olmayan ve kalıcı görme kaybına neden olan göz tembelliğiyle sonuçlanabilmektedir. Yapılan çalışmalarda, çocuklardaki görme gelişimiyle ilgili olarak kontrast hassasiyeti, üç boyutlu görme ve derinlik algılama gibi fonksiyonların, ilk 6 ayda çok hızlı bir şekilde geliştiği belirlenmiştir. Yine bu dönemde oluşabilecek sorunların bu fonksiyonları da olumsuz etkileyebileceği gösterilmiştir. Bu nedenle özellikle bu dönemde çocukların göz muayenesi oldukça önemlidir. Yenidoğan döneminde yapılacak ilk muayenenin ardından, bebeğin 3 ve 6'ncı ayında, 1 ve 3 yaşında kontrol edilmesi gerekir. Okula başlamadan önce de ayrıntılı bir göz taraması yapılmalıdır.

Muayenede farklı yöntemler kullanılıyor

Üç yaşından büyük çocuklarda klasik görme muayene yöntemleri kullanılırken, daha küçük yaş gruplarında farklı testler ve muayene yöntemleri uygulanır. İlk 6 yaş grubu çocuklarda hipermetropi (yakını görememe), astigmatizma (net ve duru görememe) ve şaşılık en sık görülen göz kusurları arasındayken, özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklarda miyopinin (uzağı görememe) görülme sıklığı giderek artmaktadır. Yüksek numaralı hipermetrop veya astigmat nedeniyle çocuklarda göz tembelliği ortaya çıkmaktadır. İki göz arasındaki numara farkı da yüksek numaralı gözü tembelleştirmektedir. Göz tembelliğinin tedavisi 9-10 yaşına kadar yapılabilmektedir. Okul öncesi kontrollerde Yani okula başlamadan önce çocukların göz muayenelerinin yapılması okul başarısı için son derece önem kazanmaktadır.

Göz kusurlarının tedavisi mümkün

Çocuklarda her yaşta tespit edilebilen hipermetropi, miyopi ve astigmatik göz kusurlarının uygun gözlüklerle tedavisi mümkündür. Özellikle tek gözde olan görme bozukluklarında, iyi gören göz kapatılarak az gören gözün görme kapasitesi artırılmaktadır. Ayrıca erken çocukluk döneminde tespit edilen doğumsal kataraktın, doğumsal göz kapağı düşüklüğünün erken cerrahi ile tedavi edilmesi göz tembelliğinin önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Çocuklarda her yaş grubunda görülebilen şaşılık vakalarının bir kısmı uygun gözlük kullanımıyla tedavi edilebilir. Ancak bir kısım şaşılık vakalarında cerrahi müdahale gerekmektedir. Deneyimli çocuk göz cerrahları tarafından yapılan operasyonların başarısı oldukça yüksektir.

Detaylı göz taraması gerektiren sorunlara dikkat!

Telkinlere rağmen çocuğunuz televizyonu çok yakın mesafeden izliyorsa, görmeyle ilgili bir sorunu olabilir.

Gözlerini çok sık ovuşturan ve bir noktaya dikkatli bakarken gözlerini kısan çocukların göz muayenesinin yapılması gerekir.

Gözlerden çok sık gözyaşı akıyor ve kızarıklık oluyorsa altında yatan bir görme problemi olabilmektedir.

Bazı çocuklarda belli belirsiz bile olsa içe ya da dışa kayma sorunu ortaya çıkabilmektedir. Anne ve babaların çocukları gözlemlemesi önemlidir.

Çocuklar ödevlerini yaparken ve kitap okurken isteksizlik gösteriyorsa, altında yatan neden görmeyle ilgili olabilir.