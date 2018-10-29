Çocuk Meclisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı

Melikgazi Belediyesi Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe çocuk meclisi üyeleri ve aileleri ile belediye yetkilileri katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ”Cumhuriyetimizin 95. yılını büyük bir coşku ve heyecan içerisinde kutluyoruz. İnanıyorum ki bugün burada bu etkinliği düzenleyen çocuklarımız, ülkemizin dünyada daha iyi yerlere gelebilmesi için kendilerine düşen görevin bilinci içerisinde bırakılan emaneti daima koruyacaklardır” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda çocuk meclisi üyeleri tarafından bir birinden güzel gösteriler izleyenler tarafından alkış aldı.

Melikgazi Çocuk Meclis tarafından düzenlenen 29 Ekim Kutlamaları etkinliğinde “Cumhuriyet'i korumanın, kollamanın ve yaşatmanın her yurttaşın ödevi olduğu” vurgusunun yapıldığı programda çocuk meclisi üyeleri tarafından halk oyunları ekibi “Harmandalı ve Kocakonak” oyunlarını sergiledi. İşaret dili öğrencilerince “bayrak şiiri” okundu. Cumhuriyet Şiiri seslendirilmesi ve tekvando gösterileri ile program sona erdi.

Program da tüm katılımcılara ve seyircilere su ve kek ikramında bulunuldu.