Çocuk oyunları Kocasinan’da unutulmayacak

Kocasinan Sokak Oyunları Şenliği’nin bu seferki adresi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi oldu. Şenliğe aileleriyle birlikte katılan çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi. Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik sayesinde unutulmaya yüz tutmuş oyunların yeniden hatırlandığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızı sanal ortamdan eğitimleri haricinde biraz da olsa kurtararak, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan oyunlarla ve gösterilerle buluşturuyoruz. Biz onların daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz ve geçmişimizin kültürünü günümüzde de yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Halat çekme, yumurta taşıma ve çuval yarışı ile doyasıya eğlenen çocuklar, sandalye kapmaca da birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Mahalle sakinleri, Kocasinan Belediyesi’nin bu etkinliği sayesinde unutulmaya yüz tutmuş oyunların yeniden hatırlandığını ve çocuklarını izlerken kendi çocukluklarına döndüğünü söyledi.