Çocuk Oyunları Şenliği'nin finali yapıldı

Kocasinan Belediyesi, Yaz ayları süresince gerçekleştirdiği Sokak Oyunları Şenliğinin finalini Ziyagökalp Mahallesi'nde yaptı. Çocuklara sürpriz yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, onları yine yalnız bırakmadı. Bir de müjde veren Başkan Çolakbayrakdar “Çocuklarımız mutlu olsun diye yaz boyu sokaklarda düzenlediğimiz etkinliğimizi sonbahar ve kış mevsiminde okullarda gerçekleştirerek çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyagökalp Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hem çocukların hem de yetişkinlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle çocukların sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla tek tek ilgilenip, keyifli sohbetlere imza attı.

‘Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla gece gündüz demeden çalışan ve yaptığı hizmetlerden dolayı 7'den 70'e herkesin kalbini kazanan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yaz boyunca Sokak Oyunları Şenliğimizle mahalle mahalle gezdik. Bundan sonra da çocuklarımız mutlu olsun diye düzenlediğimiz etkinliğimizi sonbahar ve kış mevsiminde okullarda devam ettirerek, çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz. 7'den 70'e herkesin Belediyesi ve Belediye Başkanı olma yaklaşımı içerisinde yoğun gayret gösteriyoruz. Farklı ve yeni projelerle Kocasinan'ın çehresini değiştirmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Yaptığımız etkinliklerle hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin yüzü gülüyor. Yapmış olduğumuz bütün projeler geleceğimizin teminatı evlatlarımız içindir. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri'de yaşamaları içindir” ifadelerini kullandı.

Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, keyifli vakit geçirirken aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinliğin sonunda eğlenerek enerji harcayan çocuklara geleneksel pilav ikramı da yapıldı.