Tamer Özsarı, Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne katılan Dr. Tamer Özsarı, 2009 yılından beri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapıyor. Dr. Tamer Özsarı, 1965 Denizli doğumlu. 1995 yılında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2004-2009 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakultesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Birçok bilimsel çalışması bulunan Dr. Tamer Özsarı, Acıbadem Kayseri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü kadrosuna katılmasıyla ilgili, “Acıbadem’de çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında hafta içi her gün 18.00-24.00 saatleri arasında, her türlü sağlık hizmetini profesyonel bir ekip anlayışıyla verecek olmaktan mutluluk duyuyorum” açıklamasında bulundu.