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16 Nisan 2017 10:31

Çocuklar bilimi atölye çalışmalarında öğreniyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’ye kazandırdığı Bilim Merkezi, bilimi Kayseri’nin gündemine daha çok getirmeye devam ediyor.

Çocuklar bilimi atölye çalışmalarında öğreniyor

16 Nisan 2017 10:31

Bilim Merkezi tarafından düzenlenen atölye çalışmalarıyla çocuklar bilimi uygulayarak öğrenme fırsatı buldular.


Kayseri Bilim Merkezi hafta sonu dört ayrı atölye açtı. Farklı yaş gruplarındaki bireyleri bilim ve teknolojiyle buluşturan etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Bilimsel merak ve öğrenme isteği uyandırmak amacıyla yapılan etkinliklerde öğrenciler; araştırma, gözlem yapma, kıyaslama, keşfetme, ifade etme ve çeşitli çözümler bulabilme becerilerini geliştirme şansına sahip oldu.


Bilim Merkezi’nde yapılan atölye günleri kapsamında Kriptoloji Atölyesi, Makey Atölyesi, Renklerin Dansı Atölyesi ve Uzay Merdiveni Atölyesi açıldı. Uzay Merdiveni Atölyesi’ne 7-9 yaş grubu, Renklerin Dansı Atölyesi’ne 8-10 yaş grubu, Kriptoloji ve Makey Atölyelerine ise 10-12 yaş grubu çocuklar katıldı.


Eğitimciler nezaretinde gerçekleştirilen Kriptoloji Atölyesi’nde şifre çözerek sürprizlere ulaşma imkanı sunulurken, Makey Atölyesi’nde elektronik ve robotik dünyaya keyifli bir başlangıç yapıldı. Renklerin Dansı Atölyesi’nde kimyanın renkli dünyası üç farklı deneyle sunulurken, Uzay Merdiveni Atölyesi’nde ise geometrik modeller eşliğinde tasarım ve mühendislik yeteneğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.




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