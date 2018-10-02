Çocuklar, çocuk dostu Kayseri için çalışıyor

Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Komitesinde, 60'a yakın çocuğun, Kayseri'nin çocuk dostu kent olması için çalışma yürüttüğünü söyledi.

1 Ekim Dünya Çocuk Günü ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uhdesinde kurulan Çocuk Hakları Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında illerde Çocuk Hakları Komitelerinde, bizzat çocukların çalışma yürüttüğünü ifade etti. İl Müdürlüğü binası içerisinde Çocuk Hakları Komitesi yaklaşık 60 çocuğun bir araya gelip çalışma yürüteceği bir ofisleri olduğunu belirten Özer, “Biz burada çocuklarımız ve seçilmiş başkanlarımızla belli periyotlarla toplantı yaparız. Bu toplantılarda Kayseri'de çocuklarımızın görüşleri, düşünceleri, eleştirdikleri noktaları arkadaşlarımız belli süzgeçlerden geçirir ve bu görüş ve düşünceleri belli periyotlarla Belediyelere iletiriz” dedi.

Bin 40 çocuğa sosyo ekonomik destek

İl Müdürlüğü olarak ayrıca bin 40 çocuğa sosyo ekonomik destekte bulunduklarını belirten Özer, Kayseri'nin İstanbul, İzmir ve Ankara'dan sonra koruyucu aile sıralamasında 4'üncü sırada yer aldığını ifade etti. Özer bu kapsamda kurum tarafından koruma altında bulundurulan 217 çocuğun 190'ının koruyucu aile hizmetinden yararlandığını sözlerine ekledi.

Çocuk Hakları Komitesi İl Başkanı Mustafa Bütün ise, İl Müdürlüğünün kendilerine tahsis ettiği ofiste, bazı sosyal etkinlikler düzenlediklerini ve çocuk hakları konusunda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduklarını dile getirdi. Belirli aralıklarla üyeleriyle toplandıklarını kaydeden Bütün, “Bu toplantılarda şehrimizdeki çocuklar için ne yapabiliriz diye tartışıyoruz. Her yılsonunda bir rapor hazırlıyoruz ve bu raporu İl Müdürlüğümüzle paylaşıyoruz. Onlar da Bakanlığımızdan izin alarak etkinliklerimizi düzenlememize yardımcı oluyor. Ayrıca Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanan 20 Kasım tarihinde Ankara'da düzenlenen Çocuk Hakları Forumu'na 81 ilin başkanı olarak katılıyor ve o yıl belirlenen konu üzerinden neler yapabileceğimizi tartışıyoruz” diye konuştu.

Çocuk Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Merve Yörük ise, çocuk haklarını ana başlıklar halinde barınma, yaşama, beslenme, giyinme ve eğitim olarak sıraladı. Yörük, temel amaçlarının söz konusu haklar konusunda tüm çocukları bilgilendirebilmek olduğunu ifade etti.