İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklar için 7 günlük yürüyüşe çıktılar

Kayserili Yılmaz Yeşil ve Mehmet Arslan, ihtiyaç sahibi çocuklara dikkat çekebilmek adına Kayseri’den Adana’ya doğru yola çıktı.

Kayserili Yılmaz Yeşil ve Mehmet Arslan, ihtiyaç sahibi çocuklara dikkat çekebilmek adına Kayseri'den Adana'ya doğru yola çıktı.


Sabah saatlerinde Talas Mehmet Şafak Paraşüt İniş Pisti'nden yola çıkan Yılmaz Yeşil, "Kayseri'den Adana'ya yürüyüşümüzü başlatacağız. Biz Yüce Allah'ın ailelere armağanı olan çocuklar için bir farkındalık oluşturmak, bir çocuğun dahi olsa onun bir ihtiyacını gidermek, ona yardımcı olmak için böyle bir faaliyet düzenledik. Faaliyetimiz inşallah ses getirir. Tüm vatandaşlarımızın katkısını ve desteğini bekliyoruz" dedi.


Mehmet Arslan ise, "Yılmaz Beyle beraber Adana'ya yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Yürüyüş güzergahımız Allah'tan bir mani çıkmazsa Kayseri'den Develi, Yahyalı,Çamardı, Kamışlı Bucağı, Kızıldağ Yaylası'ndan geçerek Adana'ya ulaşacağız. 7 gün sonunda ulaşacağız hedefimiz budur. Sessizliğin sesi olmak için gücümüzün yettiği kadar ayağımızın gittiği yere kadar inşallah gideceğiz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.