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06 Haziran 2018 15:22

Çocuklar ’Robotik kodlama’ ile öğreniyor

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Robotik kodlama’ festivalinde başarılı olan öğrencilere sertifikaları verildi.

Çocuklar ’Robotik kodlama’ ile öğreniyor

06 Haziran 2018 15:22


Bilim Merkezi’nde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yağan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, "Teknoloji akıl almaz bir hızla gelişirken tüketici konumundan üretici konumuna geçenler büyük fark oluşturuyor. Dijital dünyaya gözlerini açan çocukların bu konuda gelişmeleri de kolay oluyor. Gençler ileri de ahangi mesleği seçerlerse seçsinler artık onlardan teknolojiye hakim olmaları bekleniyor. Günümüz dijital dünyasında kodlama eğitimi, matematik ve okuma yazma ile birlikte temel bir gereksinim haline geldi" dedi.


Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları verildi.




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